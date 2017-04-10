İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Tire ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.



Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan, imal eden ya da satan şahıslara yönelik faaliyet kapsamında Ketenci Mahallesi'nde M.S'nin (36) evine operasyon düzenledi.





Evde yapılan aramada 50 gram esrar, 20 gram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.