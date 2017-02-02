İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" denilen sokak satıcılarının yakalanması için Konak, Buca ve Bergama ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda O.C. (36), T.G. (36), E.Y. (42), D.B. (38), F.K. (28), F.K. (28) ve R.Ç. (40) gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram esrar, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, tüfek ve tüfeğe ait kartuş ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.