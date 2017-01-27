İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'da bir otomobili durdurdu. Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 24 kilogram esrar ele geçirildi.



Otomobildeki V.S. (25) ve M.K. (33) gözaltına alındı. İki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.