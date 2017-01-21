İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 150 polisin katılımıyla İzmir ve İstanbul'da 17 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.



Ekipler operasyonlarda 50 kilo esrar, 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda 18 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 440 lira ele geçirdi.



Operasyonda H.S. (30), H.K. (25), S.B. (25), D.Ç. (32), E.G. (32), Z.G. (22), D.Ç. (27), M.T. (31) ve P.H. (31) gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan H.S, H.K, S.B, D.Ç. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Z.G, D.Ç, M.T. ve P.H. ise Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.