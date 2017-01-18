İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı.



Uyuşturucuya karşı kent genelinde çalışmalarını sürdüren Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka ilçelerinde operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 230 gram esrar, 200 uyuşturucu hap, 20 kök Hint keneviri, 30 gram metamfetamin ele geçirildi.



Olayla ilgili C.B. (29), Ş.K. (24), S.Ö. (27), K.Ç.G. (35), M.Y. (22), S.Y. (35), M.H. (22), D.H. (28), M.İ. (55), M.A. (27), M.S. (34), E.G. (31) ve M.K. (17) gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B, Ş.K, S.Ö, K.Ç.G, M.H, M.İ. ve M.A. tutuklandı.