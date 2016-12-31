İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Konak ilçesinde uyuşturcu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Konak'ta bir evde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine operasyon yapıldı.



Operasyonda, evde ikamet eden Z.B.(50) ile E.Ç.(35), G.B.(30), G.E.(33), Y.E.(23), S.O.(26) ve U.K.(29) gözaltına alındı.



Ev ve şüpheliler üzerindeki aramada satışa hazır hale getirilmiş 55 gram esrar, 55 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ile 28 mermi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.