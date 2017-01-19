İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Burs

Nevvar Salih İşgören Vakfı ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında burs protokolü imzalandı.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törende hazırlanan protokole Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun ile DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman imza attı.



Vakfın yönetim kurulu başkanı Erol Urgun, geçen yıl toplamda 500'e yakın öğrenciye burs verdiklerini, bu yıl sayıyı daha da artırmayı planladıklarını belirtti.



Vakıf olarak eğitim konusundaki hayır işlerini çok önemsediklerini kaydeden Urgun'un şu sözlerine yer verildi:



"Bu yıl burs konusunda 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin yakınları, şehit mehmetçik ve gazilerin yakınları ile fedakarca görev yapan emniyet güçlerinin yakınlarına öncelik veriyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta da İzmir Emniyet Müdürlüğü ile bir protokol imzalamıştık. Dokuz Eylül Üniversitesi ile 100 öğrenciye aylık 200 lira burs verilmesine yönelik protokol imzalıyoruz."



Rektör Prof.Dr. Kasman da üniversite ile vakfın geçmişten bu yana önemli işbirliklerine imza attığını, bugün bu birlikteliğe yeni bir halka eklendiğini ifade etti.