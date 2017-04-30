İzmir'de Ünilig Heyecanı
Spor Genel Müdürlüğünün branş federasyonları iş birliği ile gerçekleştirdiği 2016-2017 sezonu Ünilig Yaz Spor Oyunları'nın finallerinde, 3 branşta dereceye girenler belli oldu.
Spor Genel Müdürlüğünün branş federasyonları iş birliği ile gerçekleştirdiği 2016-2017 sezonu Ünilig Yaz Spor Oyunları'nın finallerinde, 3 branşta dereceye girenler belli oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yürütülen futsal, tenis, korumalı futbol, sutopu ve ragbi branşlarının yanı sıra ilgili federasyonlar tarafından organize edilen basketbol, voleybol, masa tenisi ve hentbolda heyecan İzmir'de devam ediyor.
Korumalı futbol 1. Lig'de ilk 3 sıra Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi şeklinde oluştu. Süper Lig'de ise Sakarya Üniversitesi birinci olurken, Anadolu Üniversitesi ikinciliği, İstanbul Teknik Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.
Sutopunda Marmara Üniversitesi birinci, Okan Üniversitesi ikinci, Ege Üniversitesi ise üçüncü oldu.
Anadolu Ünviersitesi'nin ilk sırada yer aldığı ragbide, Trakya Üniversitesi ikinci, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.
Diğer branştaki müsabakalar 4 Mayıs'a kadar devam edecek.