İzmir'de Ünilig Heyecanı
Spor Genel Müdürlüğünün branş federasyonları iş birliği ile gerçekleştirdiği 2016-2017 sezonu Ünilig Yaz Spor Oyunları'nın finalleri, 3 branştaki müsabakalarla başladı.
Spor Genel Müdürlüğünün branş federasyonları iş birliği ile gerçekleştirdiği 2016-2017 sezonu Ünilig Yaz Spor Oyunları'nın finalleri, 3 branştaki müsabakalarla başladı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yürütülen futsal, tenis, korumalı futbol, sutopu ve ragbi branşlarının yanı sıra ilgili federasyonlar tarafından organize edilen basketbol, voleybol, masa tenisi ve hentbolda birinciler İzmir'de belli olacak.
Futsal, basketbol ve hentbolla başlayan müsabakalar 4 Mayıs'a kadar devam edecek.
Masa tenisi ve hentbol branşları dışında finallerde mücadele edecek üniversiteler şöyle:
Voleybol kadınlar: İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi
Voleybol erkekler: Düzce Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Fırat Üniversitesi
Futsal kadınlar: Kocaeli Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Siirt Üniversitesi
Futsal erkekler: İstanbul Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, ODTÜ
Korumalı futbol: Sakarya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Tenis erkekler: Ege Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi
Tenis kadınlar: Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi
Sutopu: Marmara Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, ODTÜ, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Hitit Üniversitesi
Ragbi kadınlar: Anadolu Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Ragbi erkekler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ
Basketbol kadınlar: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi
Basketbol erkekler: Giresun Üniversitesi, İTÜ, Atatürk Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi