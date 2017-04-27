İzmir'de Türk Sanat Müziği Konseri

Bayraklı Ömer Özkan İlkokulu öğretmen ve velilerinden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi.



Türk Sanat Müziği korosu, ilk konserini Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde verdi.



Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı mezunu, TRT program yapımcısı ve sunucusu Birkan Balcı'nın yönettiği ve İzmir'in tanınmış saz üstatlarının eşlik ettiği konserde Türk Sanat Müziğinin 20 farklı eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Balcı, konser sonunda yaptığı açıklamada, çalışmalarını dört aydır sürdürdüklerini belirterek, "Amacımız Türk Sanat Müziğini geniş kitlelere yayarak velilere ve öğrencilere sevdirmek." dedi.



Okul müdürü Ercan Esmer ise, yapılan konser ile öğrencilerin sanatsal bir bakış açısı kazandıklarını, koroyu gelecek yıllarda da çocuklar ile birlikte devam ettireceklerini ve amaçlarının gençlere sevgi, hoşgörü gibi kavramların güzel sanatlar ile kazandırmak olduğunu kaydetti.