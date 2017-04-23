İzmir'de Trafik Kazasında Ölen Hakim İçin Tören

Bornova ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden hakim Ali Cırık için İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde tören düzenlendi.



İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Ali Cırık'ın (50) cenazesi İzmir Bölge Aliye Mahkemesi'ne getirildi. Cırık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı burada hazırlanan platforma konuldu.



Törene Cırık'ın büyük oğlu Ali Eren, ağabeyleri Muammer ve Tayyar, küçük kardeşi İsmet Cırık ile kız kardeşi Engür Kurtoğlu'nun yanı sıra mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.



Cırı'ın büyük oğlu Ali Eren, babasının tabutu başında gözyaşı döktü.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Turhan Eğlenoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ali Cırık'ı beyefendiliği ve çalışkanlığıyla tanıdığını belirterek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Yapılacak bir şey yok. İnancımız gereği görevimizi yerine getireceğiz. O bakımdan özellikle ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Kendisini memleketine uğurlarken hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum." dedi.



Ali Cırık'ın cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Cırık'ın cenazesi öğleden sonra uçakla memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi.



Bu arada, kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Ege Üniversite Hastanesine kaldırılan Ali Cırık'ın eşi Hürriyet Cırık (48) ile 10 yaşındaki oğlu Tuna'nın tedavisinin devam ettiği sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.



Kaza



Manisa-İzmir karayolunda Azat K'nın kullandığı kamyon, Bornova ilçesi girişinde Ali Cırık yönetimindeki otomobile çarparak sürüklemiş, kamyon ve sürüklediği otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabilmişti. Kazada yaklaşık iki yıldır İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinde hakim olarak görev yapan Ali Cırık hayatını kaybetmiş, eşi Hürriyet ve oğlu Tuna yaralanmıştı. Kamyon sürücüsü Azat K. gözaltına alınmıştı.