İzmir'de Trafik Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde ailesini havaalanına bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza yapan polis memuru Nuri Aktaş, hayatını kaybetti.



Kaza, gece saat 22.30 sıralarında Ahmetli-Ataköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kuşadası'nda görev yapan polis memuru Nuri Aktaş ailesini İzmir Adnan Menderes Havaalanına bıraktı. Ailesini havaalanına bırakan Nuri Aktaş, Kuşadası'na dönmek için hareket etti. Aktaş idaresindeki 09 BU 350 plakalı otomobil Ahmetli-Ataköy kavşağında karşıdan gelen sürücüsü öğrenilemeyen 35 GB 1046 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildiri. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru Aktaş'ı, Menderes Devlet Hastanesine, karşı otomobilde bulunan Yılmaz Aykut'u Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine ve Ali Aytün Cengiz'i İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Aktaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aykut ve Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR