İzmir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin iki araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.



Buca'dan Konak ilçesi Yenişehir semti istikametine ilerleyen 26 SU 672 plakalı otomobil Gürçeşme Caddesi'ndeki Musevi Mezarlığı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 35 YK 194 plakalı otomobile, ardından da 48 BA 639 plakalı otomobile çarptı.



Kazada 26 SU 672 plakalı otomobildeki Nur Mehmet Doğan (39), Yasin Gezen (27), Cennet Yılmaz (38), Şahin Su (28) ile 35 YK 194 plakalı otomobildeki Cüneyt Akçay (29) ve Fahrettin Orcan (29) yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.