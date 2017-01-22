İzmir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ali Akgül (38) idaresindeki 06 HC 4914 plakalı kamyonet, Yeniköy kahveleri mevkisinde Ali Yalçın'ın (21) kullandığı 35 ZGS 21 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada, sürücülerle araçlardaki yolcular Serhat Bikbay (20), Yahya Soylu (22) ve Aydın Yıldız (37) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.