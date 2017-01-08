Izmir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yeşil Dere Caddesi'nde Hikmet Çekiççi'nin kullandığı 35 HE 944 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Karaboğa yönetimindeki 35 DC 9464 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Gönül Çekiççi ve Muammer Memiş yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak, kazazedeleri sıkıştıkları araçtan çıkardı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.