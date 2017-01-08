İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Erkan S. (24) yönetimindeki 35 TUV 06 plakalı hafif ticari araç Yeşillik Caddesi Semt Garajı kavşağında Mustafa N'nin (26) kullandığı 35 TOE 31 plakalı motosiklet ile çarpıştı.



Kazada motosikletteki Mustafa N. ile eşi Tuğçe N. (22) yaralandı.



Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Tuğçe N'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.



Bu arada, Gaziemir Hasan Güven Caddesi'nde de yoldaki buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kazanın ardından hasar gören araçlar çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı, belediye ekipleri yolda tuzlama yaptı.