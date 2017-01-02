İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yalandı.



Alınan bilgiye göre, Yıldırım Ö'nün kullandığı 35 ZIV 06 plakalı otomobil, Çatal Armut mevkisinde, Muammer Halıcı (60) yönetimindeki 35 RDE 70 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Vatandaşların bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü Halıcı ile eşi Nesrin Halıcı'nın (58) yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan otomobil sürücüsü Yıldırım Ö. ise Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi alına alındı.