İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü 5 Yaralı

Tire ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Bekir Dağdelen (40) yönetimindeki 09 NJ 291 plakalı kamyonet Tire Gökçen karayolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde Halil Kaygısız (67) idaresindeki 35 T 1514 plakalı traktörle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yaklaşık 150 metre sonra durabildi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çevredeki vatandaşların yardımıyla kazazedeleri Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Bahriye Dağdelen (61), Kağan (16) ve Aylin Dağdelen yaralanırken, Bekir Dağdelen'in eşi Hülya Dağdelen (39) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Dağdelen ailesinin bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi.