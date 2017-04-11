İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Ejder Gündüz'ün kullandığı 34 AK 0513 plakalı otomobil, Seferihisar-Ürkmez karayolu Tepecik mevkisinde Hasan Kaçan yönetimindeki 35 SFC 44 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan Ejder, Saliha ve Asya Gündüz ile Hasan Kaçan, 112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Kaçan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.