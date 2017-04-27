İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ticari aracın traktörle çarpışması sonucu bir kişi öldü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ticari aracın traktörle çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Ç.T. (22) yönetimindeki 35 ZOB 94 plakalı ticari araç, Ödemiş-İzmir karayolu Yeniköy kahveleri mevkisinde A.K. (39) idaresindeki 35 KYB 10 plakalı gübre yüklü traktörle çarpıştı.
Kazada ticari araçta yolcu olarak bulunan Tolga Solmaz (23) hayatını kaybetti.
Solmaz'ın cesedi morga kaldırılırken, sürücülerden A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.