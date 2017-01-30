İzmir'de "Time Trial"E Yoğun İlgi

Hız tutkunları, İzmir Ülkü Park Yarış Pistinde düzenlenen Time Trial etkinliğinde buluştu. Time Trial, İzmir ve çevre illerden yoğun ilgi gördü. Pilotlar, kendi araçlarıyla ya da Ülkü Park'ta bulunan yarış otomobilleriyle yarışa dahil olarak adeta tozu dumana kattı.



Hız tutkunlarının, trafikte hız sınırını aşıp riskli ve tehlikeli bir ortam oluşturmadan yarışmalarına olanak sağlayan Ülkü Park Yarış Pistinde düzenlenen Time Trial, İzmir ve çevre illerden yoğun ilgi gördü. Pilotlar, kendi araçlarıyla ya da Ülkü Park'ta bulunan yarış otomobilleriyle yarışa dahil olarak adeta tozu dumana kattı. Yarışların sonunda, 0-2000 cc kategorisinde Murat Nazik Peugeot 106 aracı ile birinci, Görkem Tüfekçioğlu Mazda MX-5 ile ikinci, Mert Kaya Fiat Egea ile üçüncü olurken 2000 cc ve üzeri kategorisinde Soner Kara BMW M2 aracı ile birinci, Cem Savaşan Corvette C6 ile ikinci, Fırat Nalbantoğlu Subaru İmpreza WRX ile üçüncü oldu. Dizel kategorisinde Polo Cup yarış aracıyla yarışan pilotlardan Naim Batu Özçile birinci, Furkan Ünal ikinci, Aykut Övet üçüncülük elde etti. Fiat Siena kategorisinde ise Onur Sarıpekmez birinci, Şahin Sarıpekmez ikinci, Güneş Ulukaya ise üçüncü oldu.



Ülkü Park, trafikte riskli hareketler yapılarak hız tutkusunu göstermek yerine güvenli bir ortamda drift yapmak isteyenlere de kapılarını açıyor. Böylece pilotlar, trafik içerisinde kimsenin hayatını tehlikeye atmadan yalnızca pist içerisinde hız duygusunu yaşayabiliyor. - İZMİR