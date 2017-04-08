Izmir'de Terör Operasyonu: 31 Gözaltı

İzmir'de, kırsaldan kente gelen ve sosyal medya hesaplarından terör örgütüne destek veren 31 kişi eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal kesiminde bulunan bazı kişilerin İzmir'e geldiğini tespit etti. Sosyal paylaşım sitelerinden örgüte destek vermeye devam eden kişilerin ailelerinin de kentte yaşadığını tespit edildi. 35 kişiye yönelik daha sonrada yakalama kararının çıkmasının ardından polisler, Menemen, Torbalı ve il merkezinde operasyon yaptı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, şuana kadar 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 5 adet av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler ve yine kaçak yollarla kente getirilmiş ve satılan parasının PKK terör örgütüne finans olarak aktarıldığı çok sayıda kaçak sigaraya el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



(İHA)