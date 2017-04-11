İzmir'de Terör Operasyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlının ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Bir petro-kimya tesisinin rafineri inşaatında çalıştığı tespit edilen C.P. (27), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.



Zanlının, güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlara yönelik operasyonları sırasında aktif rol oynadığı, çukur kazma eylemlerine katıldığı, teröristlere gıda, giyecek, ilaç yardımı ulaştırdığı ve doktor temin ettiği iddia edildi.



Örgütün kırsal kesimiyle ve dağ kadrosuyla da irtibatlı olduğu, yapılanmalar arasında kuryelik yaptığı ileri sürülen zanlı, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.