İzmir'de Terör Operasyonu

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mardin'de yürütülen soruşturma kapsamında aranan 6 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Beşikkaya Jandarma Karakoluna terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 6 zanlının İzmir'de olduğu tespit edildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.



Zanlıların, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.