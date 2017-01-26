İzmir'de Terör Operasyonu

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mardin'de yürütülen soruşturma kapsamında aranan 6 şüpheli yakalandı.

İzmir'de Terör Operasyonu

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mardin'de yürütülen soruşturma kapsamında aranan 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Beşikkaya Jandarma Karakoluna terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 6 zanlının İzmir'de olduğu tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

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