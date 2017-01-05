TÜMÜ
Haberler Search
İzmir'de Terör Operasyonu

İzmir'de Terör Operasyonu

Terör örgütü PKK/PYD'ye eleman temini için İzmir'e gelen terörist yakalandı.

İzmir'de Terör Operasyonu

Terör örgütü PKK/PYD'ye eleman temini için İzmir'e gelen terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan PKK üyesi C.T'nin İzmir'e geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının, Kadifekale semtinde bir evde gizlediğinin belirlenmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, C.T'yi gözaltına aldı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Suriye'deki PKK ve PYD kamplarında eğitim alan C.T'nin, İzmir'e terör örgütüne eleman temini için geldiği tespit edildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Demokratik Birlik Partisi, Terörle Mücadele Şubesi, Kürdistan İşçi Partisi, Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin, Sağlık, P.K.K., Surıye, Suriye, Mardin
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads