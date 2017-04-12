İzmir'de Terör Operasyonu: 12 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in Aliağa İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar sürüyor.



Bu gece İzmir Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı evlere operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat gereğince aralarında bir petro-kimya tesisinin lojmanlarınında bulunduğu bazı evlerde arama yapıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı belirlenen ve Bank Asya'da hesap hareketleri saptanan 12 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.



Ayrıca, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın bir petro-kimya tesisinin rafineri inşaatında çalıştığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Yakalanan şahsın örgütün kırsal kesimiyle ve dağ kadrosuyla da irtibatlı olduğu, yapılanmalar arasında kuryelik yaptığı, terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlara yönelik operasyonları sırasında aktif rol oynadığı, çukur kazma eylemlerine katıldığı, teröristlere gıda, giyecek, ilaç yardımı ulaştırdığı ve doktor temin ettiği iddia edilen zanlı, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. - İZMİR