İzmir'de Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

Kemalpaşa ilçesinde kendini polis olarak tanıtarak S.D'yi dolandıran şüpheli şahıs, ilçeden kaçarken ekiplerce yakalandı.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan S.D, bir şahsın kendisine telefon ettiğini, ilçede yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında kendisine ait olan kimlik ve kredi kartlarının çıktığını söylediğini belirtti. Daha sonra kendisine banka hesabında para olup olmadığını soran şüpheliye bankada bir miktar parası olduğunu söyleyen S.D, şüphelinin kendisine parayı verdiği adrese getirmesi gerektiğini söyledi. Bankadan 18 bin lirasını çeken S.D. telefondaki şahsa, parayı Emniyetten başka bir yerde teslim etmeyeceğini söylediğini anlatarak, şahsın daha sonra emniyetin önünde buluşmalarını kabul ettiğini ancak içeri girmeyeceğiz şeklinde anlaştıklarını aktardı.



Kemalpaşa İlçe Polis Merkezi önünde bir süre bekleyen S.D. daha sonra içeri girerek başından geçeni ekiplere anlattı. Bu sırada şahsın evine giden şüpheli, S.D.'nin, öğretmen olarak görev yapan kızı G.D.'den, "senin öğretmenliğini yakarım" tehdidi ile 18 bin lirayı aldığı bildirildi. Polislere eve gelen şahsa parayı verdiğini söyleyen G.D'nin, verdiği eşkal üzerine harekete geçen ekipler, şahsın ticari taksi ile kaçacağı şüphesi ile bu bölgede önlem aldı.



Şüpheliye uygun bir şahsın taksi durağında çalışan bir kişi tarafından teşhis edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polisleri gören şüpheli şahıs ilçenin ara sokaklarında yaya olarak kaçmaya çalışırken, 174. Sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında, aldığı 18 bin lirada bulundu.



Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheli İ.K, Kemalpaşa'ya sadece parayı teslim almaya geldiğini, kadınları arayanın Şanlıurfa Akçakale'de bulunan M.A. olduğunu söyledi. İ.K.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.