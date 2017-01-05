İzmir'de Telefon Dolandırıcılığı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 81 yaşındaki kadını telefonda 2 kez dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklandı.



Hatay Semtinde yaşayan B.A'ya telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişi, kayıp kimliğiyle açılan hesabının terör örgütü mensuplarınca kullanıldığını belirtti. Bunun üzerine B.A, eve gelen bu kişiye 110 bin lirasını verdi. Dikili ilçesindeki yazlığını da satan yaşlı kadın, 150 bin lirayı ilçeye gelen aynı kişiye verdi.



Daha sonra olayı kızına anlatan B.A, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.



Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



B.A, dolandırıcıyı arayarak 160 bin lirası daha olduğunu, eve gelirse vereceğini söyledi.



Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.



Eve gelen Suriye uyruklu İ.E.H. (22) içerisinde 160 bin lira olduğu süsü verilen poşeti aldığı sırada gözaltına alındı.



Yaşlı kadın tarafından teşhis edilen zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.