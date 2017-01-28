İzmir'de Tavuk Çiftliğinde Yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kullanılmayan bir tavuk çiftliğindeki kümesler yangında zarar gördü.



Ulucak Mahallesi'ndeki kullanılmayan tavuk çiftliğinde, işçilerin demir hurdaları kesimi sırasında etrafa sıçrayan kıvılcımların zemindeki gübreleri tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.



Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 7 arazöz, 3 merdivenli araç ve 5 itfaiye aracı ile AKS ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı.



Yaklaşık 500 metrekarelik kümes yangında kullanılamaz hale geldi.



Çiftliğin uzun süredir boş olduğu öğrenildi.