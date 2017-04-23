İzmir'de Suyun Tarihi Serüveni

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "İzmir'de Suyun Serüveni" sergisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katılımıyla açıldı. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki (APİKAM) sergide, İZSU dönemiyle birlikte İzmir'deki su tesislerinin tarihi sürecini de yansıtan eserler yer alıyor.



Temiz içme suyu ve altyapı hizmetlerini 1987'den beri kesintisiz bir şekilde sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, 30. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında kent tarihi açısından önemli bir sergiye imza attı. APİKAM çatısı altında hazırlanan "İzmir'de Suyun Serüveni" adlı sergi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu, kurumun geçmişte görev alan ve aktif yöneticilerinin katıldığı törenle açıldı. Açılışta konuşan Genel Müdür Selvitopu, İZSU Genel Müdürlüğü'nün kuruluşundan itibaren kente mal olan çalışmalarının ortaya konulması ve aynı zamanda İzmir'deki tarih araştırmalarına katkı koyması amacıyla hazırlanan serginin özellikle öğrenciler tarafından ziyaret edilmesini beklediklerini söyledi.



Sergide İZSU Genel Müdürlüğü'nün kuruluş döneminden itibaren sahada ve ofislerinde kullandığı araç gereçler, tarihi su tesislerine ait kalıntılar da yer alıyor. - İZMİR