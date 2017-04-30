İzmir'de Şüpheli Ölüm

İzmir'in Buca ilçesinde 33 yaşında bir kişi, evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde odasına girdiği oğlu Taylan Palabıyık'ı (33) yerde hareketsiz halde bulan babası, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Palabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Palabıyık'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.