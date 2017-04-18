İzmir'de Şüpheli Ölüm

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi'nde bir apartman dairesinde Pınar T'nin (22) hareketsiz yattığını gören ev arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pınar T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri, evde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Pınar T'nin eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla 15 Nisan'da arkadaşı Ö.Ö'nün evine geldiği ve 3 gündür burada kaldığı öğrenildi.



Pınar T'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Ev sahibi Ö.Ö. ile olay sırasında evde bulunan E.Y. ve ağabeyi F.A.Y. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.