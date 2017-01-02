İzmir'de Şüpheli Ölüm

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Meltem Yapıcı (24), dün yeni yıl kutlaması için arkadaşı M.Ö'nün Göksu Mahallesi 679/36 Sokak'taki evine gitti.



Yapıcı'nın akşam saatlerine kadar uyuduğu odadan çıkmamasından şüphelenen M.Ö, odada Meltem Yapıcı'yı hareketsiz halde buldu.



Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Yapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Meltem Yapıcı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.