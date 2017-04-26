İzmir'de Su Kesintisi

Karşıyaka ilçesinde bina inşaatı nedeniyle bazı mahallelere 8 saat süreyle su verilemeyecek.



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Latife Hanım Mahallesi 7495 Sokak adresinde bina inşaatı temel kazısı çalışmaları yüzünden Latife Hanım Mahallesi, Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiyesi ve Küçük Sanatlar Sanayi Sitesi'ne 8 saat süreyle su verilemeyecek.



Kesintinin yarın saat 09.00 itibarıyla uygulamaya başlayacağı ifade edildi.