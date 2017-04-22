İzmir'de Sokak Hayvanları Yararına Kermes

İzmir'de sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kermes düzenlendi.



İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası ile Hayvanlar için Proje Derneği (HİPDER) işbirliğiyle Alsancak'ta bir otelde düzenlenen etkinlikte, sokak hayvanları yararına çeşitli giyim eşyaları ve hediyelik eşyalar satıldı.



İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan sevgisi olmayan bir kişinin insanları da sevemeyeceğini ifade etti.



Hayvanların beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarının karşılanması için giyim, aksesuar, kitap, kozmetik ürünü, hediyelik eşya gibi ürünlerin düzenledikleri etkinlikle satışını sağladıklarını belirten Gönen, elde edilen gelirin sokak hayvanları için kullanılacağını belirtti.



HİPDER Başkanı Funda Bonomo da kullanmadıkları eşyaları bağışlayarak kermese destek olan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.



Hediye çekilişi ve müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlikte, sergilenen ürünler açık artırma ile satıldı.