İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

İzmir'in Kiraz ilçesinde restoranda çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü.



Yeniköy Mahallesindeki restoranda iş yeri sahibi ile bir grup müşteri arasında tartışma çıktı.



Hesap nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi N.C, müşteri Ahmet Öztürk'e (21) iş yerindeki pompalı tüfekle ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis, iş yeri sahibi N.C'yi olay yerinde, kavgaya karıştıkları iddia edilen E.B, İ.A, M.K. olay yeri yakınlarında, C.A'yı ise Şemsiler Mahallesinde yakaladı.



Ekipler, F.K'nın da yakalanması için çalışma başlattı.