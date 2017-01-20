İzmir'de Şehitler İçin Lokma Dağıtıldı

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile terör olaylarında hayatını kaybeden polis, asker ve vatandaşlar için lokma dağıttı.



Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Meliha Erdemir, İzmir Adliyesi C Kapısı önünde 5 Ocak'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitleri saygıyla ve minnetle andıklarını söyledi.



Emniyet personeli olarak ülke için canını ortaya koyan polis, asker ve vatandaşların unutulmayacağını kaydeden Erdemir, "Emniyet teşkilatı olarak ülkemizde yaşanan bu zor dönemleri hep birlikte atlatacağız. Bizler, ülkemizin bütünlüğü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde şehitler için hazırlanan lokma vatandaşlara dağıtıldı.