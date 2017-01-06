MÜBAŞİR CAN'IN ÇOCUKLARI DA OKUTULACAK
İzmir Adliyesi'ne yönelik dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in 3 çocuğunun yanı sıra, olayda yaşamını yitiren mübaşir Musa Can'ın çocuklarının da eğitim masraflarının İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından üstlenileceği bildirildi.
İzmir'de Şehit Olan Polis Memurunun Çocuklarına Eğitim Desteği (2)
MÜBAŞİR CAN'IN ÇOCUKLARI DA OKUTULACAKİzmir Adliyesi'ne yönelik dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in 3 çocuğunun yanı sıra, olayda yaşamını yitiren mübaşir Musa Can'ın çocuklarının da eğitim masraflarının İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi...
MÜBAŞİR CAN'IN ÇOCUKLARI DA OKUTULACAK
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