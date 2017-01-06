İzmir'de Şehit Olan Polis Memurunun Çocuklarına Eğitim Desteği (2)

MÜBAŞİR CAN'IN ÇOCUKLARI DA OKUTULACAK



İzmir Adliyesi'ne yönelik dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in 3 çocuğunun yanı sıra, olayda yaşamını yitiren mübaşir Musa Can'ın çocuklarının da eğitim masraflarının İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından üstlenileceği bildirildi.