İzmir'de Şehit Olan Fethi Sekin'in Eşi, Gözyaşlarına Boğuldu!

İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin gözyaşları içerisinde Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrıldı.

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde bomba yüklü aracın patlatılması ve ardından çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi, haberi alır almaz şehidin kaldırıldığı Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Burada bir süre kalan şehidin eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi daha sonra gözyaşları içinde polislerle birlikte hastaneden ayrılarak evine geçti.

ŞEHİTİN EVİNE BAYRAK ASILDI

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in evine bayrak asıldı.



ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, 26 Mayıs 2014'te manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu ölümden dönmüştü.

MANEVRA YAPAN OTOMOBİL ÇARPMIŞTI

Hatalı park eden araçların kaldırılmasını sağladıktan sonra yürüyerek, adliye önündeki görev yaptığı bölüme doğru giden Fethi Sekin'e tek yön olan yolda manevra yapan bir otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin'e beş gün iş görmez raporu verilmişti.

"KÖTÜ BİR ŞEKİLDE YERE DÜŞTÜM"

Daha önce de görev başındayken küçük kazalar geçirdiğini belirten Fethi Sekin, "Böylesini ilk kez yaşadım. Hatalı park temizliğinin ardından, görev yerime gitmek için karşıya geçtim. Bu sırada tek yönlü yolda manevra yapan otomobil bana arkadan çarptı. Havada taklalar attım. Kötü bir şekilde yere düştüm. Sürücüden şikayetçi oldum" demişti.