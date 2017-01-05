İzmir'deki Saldırı Öncesi, PKK'ya Eleman Sağlayan Terörist Yakalandı!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan PKK üyesi C.T'nin İzmir'e geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
TERÖRİST C.T. GÖZALTINA ALINDI
Zanlının, Kadifekale semtinde bir evde gizlediğinin belirlenmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, C.T'yi gözaltına aldı. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
TERÖR ÖRGÜTÜNE ELEMAN SAĞLAMAK İÇİN İZMİR'E GELDİ
Suriye'deki PKK ve PYD kamplarında eğitim alan C.T'nin, İzmir'e terör örgütüne eleman temini için geldiği tespit edildi.
POLİS SALDIRIYLA İLGİLİ İSTİHBARAT MI ALDI?
Sabaha karşı yapılan operasyonun ardından bugün meydana gelen patlama polisin saldırıyla ilgili istihbarat alıp harekete geçtiğini ortaya koydu.