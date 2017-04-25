İzmir'de Sahte İçkiden Ölüm İddiası

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, bir kişi gözaltına alındı.



Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehirlenme şüphesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan H.E. ve M.T'nin birer gün arayla yaşamını yitirmesi üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, aynı şikayetle M.Y. ve H.A'nın da hastaneye getirildiği bilgisi üzerine soruşturmayı genişletti.



H.A'nın ifadesi doğrultusunda V.G'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, düdüklü tencere içine kurulan düzenekle sahte içki imal edildiğini tespit etti.



Gözaltına alınan zanlının, sahte içkiyi litrelik pet şişeler içinde piyasaya sürdüğü ve bu suçtan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.



Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.