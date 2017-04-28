İzmir'de Sahte İçki Operasyonu
Gaziemir ilçesinde 250 litre sahte içki ile 88 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziemir ilçesinde 250 litre sahte içki ile 88 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziemir ilçesinde bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 88 şişe gümrük kaçağı içki ve 250 litre sahte içki ele geçirdi. Ekipler şüpheli S.G'yi (42) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.