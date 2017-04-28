İzmir'de Sahte İçki Operasyonu

Bergama ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki imalatı yapıldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İpek Kum mevkisinde, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.



Ekipler, M.C.S'nin yanına gelen Ş.Ö'nün 20 lira vererek pet şişe içinde sahte içki alması üzerine zanlının evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 litre sahte içki ile alkol damıtmak için hazırlanan düzenek ele geçirdi.



Şüpheli M.C.S. ve Ş.Ö. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.