İzmir'de Sahte İçki Operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gökçen Mahallesi girişinde 45 SK 133 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 şişe kaçak içki bulundu. Olayla ilgili Y.B. (30), Ü.U. (33) ve G.E. (22) gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.