İzmir'de Sağlık Çalışanlarına Saldırıya Tepki

İzmir'de iki acil sağlık çalışanının darp edilmesine tepki gösteren Türk Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet olaylarının son bulunması için önlemlerin arttırılması gerektiğini söyledi.



Geçtiğimiz günlerde 112 Acil Sağlık paramedik çalışanı Mustafa Kalkan ve Mehmet Ömer Atay, görev başında darp edilmeleri üzerine Türk Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi Başkanı Ahmet Doğruyol, saldırıya uğrayan sağlık çalışanları ile birlikte basın açıklaması yaptı. Doğruyol, "Özellikle son yıllarda hayati risk taşıyan acil vakalara müdahale etmesi gereken 112 ambulansı asli görevlerinin dışında; hasta nakil araçları olarak, acil olmayan uyuşturucu madde kullanan, grip olan, ayağı ağrıyan, depresyona giren ve benzeri pek çok vakaya gönderilmektedir. Uyuşturucu madde alan bir vatandaşa bazen bir ambulans 3-5 kez gidebilmektedir. Uyuşturucu madde alan şahsı gören vatandaş 112'yi aramakta ambulans gittiğinde kaçan ya da hastaneye gitmek istemeyen vatandaş için 100 metre ilerde tekrar bir başka vatandaş aramakta ve yine gidilmekte gibi. 112 müdavimi hastalarımızın da olduğu bilinmektedir. Sendikamızın yaptığı ankete göre 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanlarımızın yüzde 82'si şiddete uğradığını ifade etmiştir" diyerek sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet olaylarının son bulunması için önlemlerin arttırılması gerektiğini vurguladı. - İZMİR