Izmir'de sağanak yağış etkili oldu



İZMİR'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı.



İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Yağmura ansızın yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, işyerlerine sığındı.



Halkapınar'da bulunan ve daha önce de su baskını yaşanan Yunuslar Alt Geçidi yine suyla doldu. Altgeçitte belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü Alp Kan, Güzel İzmir'imizin düştüğü durum ortada. Bu yol daha yeni yapıldı. Ancak her yağmurda suyla doluyor. Altyapı eksikliği mi yoksa başka bir şey mi anlamıyorum. Aracımla geçerken suyun içinde kaldım dedi.



Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın gün içerisinde de etkisini sürdüreceğini belirterek uyarı da bulundu.