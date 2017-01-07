Izmir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Izmir'dedün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.



İzmir-Manisa Karayolu'nun Sabuncubeli mevkiinde ve Bornova'nın Evka-4, Evka -3 Mahallerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı başladı. Karayolları ve belediye ekipleri ise sürücülerin zor anlar yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Evka-4 Mahallesi Muhtarı Süleyman Ferah, İzmir'e sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok dedi.



İzmir'de doğup büyüdüğünü söyleyen Mümin Çımaz ise, İzmir doğumluyum, ikinci kez kar yağdığını görüyorum. İzmirliler olarak kar yağışı bize ilginç geliyor şeklinde konuştu.