Izmir'de sağanak yağış etkili oldu



İZMİR'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı.



İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olmaya başladı. Birçok yerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Yağmura ansızın yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve işyerlerine sığındı.



Halkapınar'da bulunan ve daha önce de su baskını yaşanan Yunuslar Alt Geçidi ise yine suyla doldu. Altgeçitte belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Anadolu Caddesi üzerinden suyun içinde kalan otomobildeki sürücü itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı. Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Halit Oruç, Su birikintisinden geçerken araç stop etti. Aracı çıkardım ama şuan çalışmıyor, yolda kaldım dedi.



Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakacağını belirterek İzmirlileri uyardı.