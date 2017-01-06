İzmir'de Sağanak

İzmir'de öğleden sonra etkisini arttıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleden sonra etkisini arttırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar yaşandı, bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.



İtfaiye ekipleri, trafiğin yoğunlaştığı cadde ve sokaklarda sağanak sebebiyle yaşanan kanal baskınlarına müdahale etti.



Gaziemir ilçesinde fırtına nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi. Bornova ilçesi Çamdibi semtinde de ev ve iş yerlerini su bastı.



Çamdibi'nde her yağmurda sular altında kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı.



İş yeri sahibi Halil Şahin, itfaiye ekiplerini aradıklarını ancak bir saat geçmesine rağmen gelenin olmadığını söyledi.