İzmir'de "Sacral Sinir Uyarımı" Ameliyatı Yapıldı

Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ağrı, idrar kaçırma gibi şikayetleri ortadan kaldıran ve sinirlerin uyarılmasını sağlayan "Sacral Sinir Uyarımı" sistemi ile ilk ameliyatın yapıldığı bildirildi.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Op. Dr. Güner Yıldız ve Üroloji Yan Dal Ekibi, İzmir'deki üroloji klinikleri arasında ilk defa gerçekleştirilen "Sacral Stimulasyon" (Sacral Sinir Uyarımı) ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Güner Yıldız, sistem sayesinde hastaların daha büyük ameliyatlara ve daha uzun tedavi süreçlerine maruz kalmadan, doku altına yerleştirilen küçük bir stimülasyon cihazı ile gündelik hayatına daha konforlu bir şekilde devam edebildiğini vurguladı.



Kapalı cerrahi yöntemiyle bel bölgesi üzerine yerleştirilen kalıcı pil yardımıyla bölgedeki sinirlerin uyarıldığını, böylelikle hastaların günlük yaşantılarını zorlaştıran idrar kaçırma, idrar yaparken yanma, ağrı gibi önemli şikayetlerini ortadan kaldırdıklarına işaret eden Yıldız, şu bilgileri verdi:



"Sacral sinir uygulaması iki safhada gerçekleşmektedir. Birinci safhada geçici stimülatör elektrotu yerleştirerek, sinir etkileşiminin değerlendirildiği test dönemi ile yöntemin etkinliği izliyoruz. Bunu takiben olumlu etkinin gözlenmesi ile ikinci safhada kalıcı stimülasyon elektrotu ve pil yerleştiriyoruz. Operasyonu genel ya da lokal anestezi altında ağrı duyulmadan yapmaktayız."



Sistem sayesinde ağrılarından ve şikayetlerinden kurtulan 37 yaşındaki hasta Emrah Bakır ise ameliyatın çok konforlu ve kısa süren bir işlem olduğunu aktardı.